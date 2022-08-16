Sokak ortasında göğsünden bıçaklandı, hastanede kurtarılamadı

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde, sokakta tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından göğsünden bıçaklanan Melih Kestel (31), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kentte apart daire kiralayan Melih Kestel, saat 01.30 sıralarında, henüz kimliği belirlemeyen kişi ile Bahçelievler Mahallesi Seylap Caddesi'nde tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Kestel, göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melih Kestel, hayatını kaybetti. Kestel'in cenazesi, Eskibağlar Hal Camii'nde kılınan namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheliyi belirleyip, yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2022-08-16 14:07:01



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