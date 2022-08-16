Eskişehir´de 157 sikke ele geçirildi

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de jandarma ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmak istediği tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda 157 sikke ele geçirildi.
Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin ellerindeki tarihi eserleri satmak için kente geleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınarak kent girişinde durdurulan araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 157 tarihi sikke ve 2 metal obje ele geçirildi. Şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için Jandarma Komutanlığı´na götürüldü. Sikkeler ile objeler ise incelenmesi için Eskişehir Müze Müdürlüğü´ne teslime edildi.
Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2022-08-16 16:09:58
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