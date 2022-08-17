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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir yarı maratona 4 bin sporcu katılacak

DHA

Eskişehir yarı maratona 4 bin sporcu katılacak


ESKİŞEHİR, (DHA) - Eskişehir'de bu yıl 3´üncüsü düzenlenecek olan 10 ve 21 kilometrelik yarı maratona 19 farklı şehirden toplam 4 bin sporcunun katılacağı açıklandı.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 3´üncü kez yarı maraton düzenleyecek. Türkiye Atletizm Federasyonu´nun desteğiyle 27 Ağustos günü yapılacak olan yarı maratona 10 kilometrede 1960 kişi kayıt olurken, 21 kilometre için ise 2 bine yakın sporcu kayıt oldu. Ayrıca yarı maratonda şirketler koşusu ve paralimpik koşusu ile çocuklar koşusu da yapılacak. Yarı maraton öncesinde konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy, "Şehrimizin markası Eskişehir yarı maratonumuza bu yıl şehrimizin güzelliklerini de katarak bir süreç gerçekleştireceğiz. Eskişehir´de düzenleyeceğimiz organizasyonda Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı´nda spor şenliğimiz, 27 Ağustos´ta da yarı maraton içerisinde 10K ve 21K etkinliğimiz olacak" dedi.
Yarı maraton organizasyon şirketi kurucusu Ozan Demir de Eskişehir yarı maratonunun heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Bu yıl Eskişehir yarı maratonuna 4 bine yakın sporcu, 19 farklı ilden koşucu katılım sağlıyor. 10K´da 1960 kişi kayıt olurken, 21K´da ise 2 bine yakın kaydımız var. Ayrıca çocuk koşumuz var. 400´e yakın çocuğumuz yarışacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Atletizm Federasyonu da bu organizasyonu merakla bekliyor ve destekliyor" şeklinde konuştu.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2022-08-17 14:21:21

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