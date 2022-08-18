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Bakan Karaismailoğlu: Lokomotif üretiminde dışa bağımlılığa son vereceğiz (2)

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Lokomotif üretiminde dışa bağımlılığa son vereceğiz (2)


YOL ŞANTİYELERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Eskişehir'de Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) fabrikası ziyaretinin ardından Eskişehir-Sarıcakaya, Eskişehir-Alpu ve Eskişehir-Mihalgazi yollarındaki şantiyelere giderek incelemelerde bulundu. Sarıcakaya yol şantiyesinde konuşan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin ulaştırma ve altyapı anlamında Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir kalkınma hamlesine şahit olduğunu belirterek, "Türkiye, bugünlere hiç kolay gelmedi. Yarınlar için seçeceğimiz yolun ne olacağını belirlemek içinse bir yıldan az bir zamanımız kaldı. Bir yanda elde ettiği tarihi yatırım, kalkınma, refah başarıları ile ülkemize Cumhuriyet tarihinin en aydınlık, en güçlü, en parlak dönemini yaşatan AK Parti ve Cumhur İttifakı, diğer yanda ise yalan siyasetini bir yaşam biçimi edinen, şahsi menfaatleri için dış mihraklarla, darbecilerle bile iş tutmaya hevesli muhalefet mensupları. Ülkemiz; 2002 yılına kadar yatırımın göz ardı edildiği, milletinin refahının düşünülmediği bir ülkeydi. Ekonomik kriz sıradanlaştırılmış, kazananlar milletimiz değil hep başkaları olmuştu. Ancak AK Parti iktidarı ile birlikte Türkiye; istihdamdan yatırıma ihracattan üretime, yabancı yatırımdan turizme kadar her alanda rekorlar kırmayı başardı. Artık ihracatta üst üste rekor kırıyor, bir yıl içerisinde uzaya iki haberleşme uydusunu gönderebiliyor, yerli ve milli imkanlarla kendi uydusunu geliştiren 10 ülkeden biri olma yolunda ilerliyoruz. Ülkemizin duruşu kadar itibarı da hiç olmadığı kadar güçlü bir konumda. Ulaştırma ve altyapı anlamında Türkiye, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir kalkınma hamlesine şahit oldu" dedi. 
'ÜLKEMİZ DÜNYADA ÇOK ÖNEMLİ BİR YERE GELDİ'
Bakan Karaismailoğlu, daha sonra AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bütün ülkelerin artık Türkiye'nin her konudaki görüşlerine itibar ettiğini belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
"Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz bugün Ukrayna'da. Bakın bir dünya lideri demek, lider demek böyle bir şey arkadaşlar. Dünya barışını sağlamak için, savaşın bütün aktörleriyle bire bir görüşen tek lider sayın Cumhurbaşkanımız. Hakikaten Allah ona sağlık, uzun ömür versin. Türkiye'ye yetmiyor, bütün dünyayı yönetiyor. O yüzden Cumhurbaşkanımızla gurur duyuyoruz. O, Türkiye için büyük bir fırsat ve bu 20 yılda ülkemiz için yapılanlar onun liderliğinde, onun ekibinin ortaya çıkardığı işler bütün dünya tarafından yakından takip edilmekte ve bugün dünyada eğer bir yerde bir barış olacaksa, dünyada bir yerde bir kriz varsa sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye'nin görüşleri artık birinci derecede dikkate alınıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın iletişim gücü ve onun görüşmeleriyle bu sorunlar çözülmeye çalışıyor. İnşallah bugün Ukrayna'daki görüşmeler sonucunda da en kısa zamanda burada bir barışın sağlanması, onu da Türkiye'nin ve sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde sağlanması en büyük dileğimiz. İnşallah en kısa zamanda bu savaş bitecek. Nasıl tahıl koridorunu yine Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle açmışsak, yine dünyadaki pek çok krize el atmışsa yani Avrupa'da olsun, Balkanlar'da olsun, yine Orta Doğu'da, Afrika'da bütün ülkeler artık Türkiye'nin bu konudaki, her konudaki görüşlerine itibar ediyorlar ve onların görüşleri doğrultusunda da hareketlerine yön veriyorlar. O yüzden ülkemiz dünyada çok önemli bir yere geldi. Artık buradan geri dönüşü yok."
'YAPILAN HİZMETLERİ KARALAMAYA ÇALIŞAN BİR MUHALEFET VAR'
Yapılan yatırımlar sayesinde trafik kazaların yüzde 80 azaldığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Son 20 yıldır özellikle sırf bizim bakanlığımız adına tam 183 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bunu Türk parasına vurursanız yaklaşık 1 trilyon 600 milyar liralık bir para demek bu. Bunun sonucunda ne oldu arkadaşlar? Yaptığımız bu projeler sayesinde 7 milyar saat yılda tasarruf sağlıyoruz. Tam 1 milyar litre bu kısalan yollar sayesinde akaryakıttan tasarruf sağlıyoruz. 28 bin 600 kilometreye çıkmış olan bölünmüş yollar sayesinde kazanılmış olan güvenli, konforlu yollar sayesinde trafik kazaları tam yüzde 80 azaldı. Bu yüzde 80 azalma ne demektir arkadaşlar? Her yıl tam 9 bin 500 can kurtarıyoruz bu güvenli, konforlu yollar sayesinde. Artık kelle koltukta gidilen yollar keyfe dönüştü. Herkes rahatlıkla yola çıkıyor, istediği yere kısa zamanda gidiyor. Arkadaşlar muhalefetler, iktidarlar kadar aslında demokrasilerde olmazsa olmaz ve çok önemlidir. İktidarları vatana, millete hizmet yolunda muhalefet teşvik eder. Bu yönde eleştirir. Vatana, millete hizmet konusunda daha büyük teşvik edici olur. Ama maalesef ülkemizde hiçbir çözüm üretmeyen, hiçbir fikir üretmeyen ve yalanlarıyla, dedikodularıyla maalesef yapılan hizmetleri de karalamaya çalışan bir muhalefet var. Bu da bizim kaderimiz. Buna da katlanacağız ama hiçbir zaman çalışmamızdan, vatanımıza, milletimize ödün vermeden hizmetlerimize devam edeceğiz." diye konuştu.
'ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR'
Bıkmadan ve usanmadan milletin gönlüne girmek için her yolu deneyeceklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Bu 20 yıldır yaptıklarımızın, bu ülkemizin kazandığı faydaları yerinde doğru olarak kullanmak, onlara sahip çıkmak ve bunların daha iyisini yapmak için el birliğiyle 2023 seçimlerinde güçlü bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atlatmamız bizim en önemli görevimiz. O yüzden bıkmadan, usanmadan milletimizin gönlüne girmek için her yolu deneyeceğiz. Bunları hep anlatacağız ve karşımızdaki beceriksizlerin de ne kadar beceriksiz olduğunu, liyakatsiz olduklarını da vatandaşımıza, milletimize anlatacağız. Sadece Eskişehir'de değil, bunların beceriksizliklerini İstanbul'da, İzmir'de de görüyoruz. Maalesef bunların işle, vatandaşın derdiyle dertleri yok. Aynı altılı masada olduğu gibi. Altılı masa, altındakilerle birlikte yedili masa diyebilirsiniz. Ama bir tane ülkenin geleceği ve ülkenin önüne çıkabilecek sorunlarla ilgili bir tane çözümleri hiç ağızlarından duydunuz mu? Bütün dertleri kendi gelecekleri, kendi ikballeri. Onu konuşuyorlar. Bakın dünyada Finlandiya, Norveç, NATO'daki sıkıntılar, Rusya, Ukrayna krizi, tahıl koridoru. Hiç bir tane fikir, görüş, bir vizyon gördünüz mü bunlarda? Allah göstermesin. Yani Allah bunlara inşallah fırsat vermeyecektir ama bunun için de bizlere çok görevler düşüyor. Çok çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. (DHA)  DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2022-08-18 19:43:28

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