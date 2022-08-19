Sokakta bıçaklanan Melih'in ölümünde 4 gözaltı

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde, sokak ortasında göğsünden bıçaklanan Melih Kestel (31) cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte apart daire kiralayan Melih Kestel, pazartesi gecesi Bahçelievler Mahallesi Seylap Caddesi'nde göğsünden bıçaklandı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melih Kestel, hayatını kaybetti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında cinayet şüphelilerinin Hacı Mustafa B., Gülhanım T., Emre D. ve Mert G. olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2022-08-19 17:17:11



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