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Merada kaybolan Ali için arama çalışması başlatıldı

DHA

Merada kaybolan Ali için arama çalışması başlatıldı


ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´in Mihalıççık ilçesinde, meraya çıkan Ali Akkanat (25) bir daha dönmedi. Ailesinin başvurusu üzerine kurtarma ekibi oluşturulurken, bölgede arama başlatıldı.
Mihalıççık ilçesine bağlı Obruk Mahallesi'nde oturan Ali Akkanat, dün akşam çalıştığı yere ait olan besi hayvanlarını karşılamak için mera alanına çıktı. Bir daha dönmeyen Akkanat´ın yakınları, çevrede yaptığı aramada sonuca ulaşamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarmanın yanı sıra AFAD, AKUT, Dorlion Arama Kurtarma ile İHH arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kayıp Ali Akkanat´ı bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir
2022-08-19 17:32:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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