Genç doktor lösemiye yenik düştü

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR İl Ambulans Servisi´nde doktor olarak göreve başlayan Selin Gizem Kıreli (31), işe giriş sağlık taramasında lösemi olduğunu öğrendi. Mesleğini yapamadan lösemi tedavisine başlayan Kıreli, yaklaşık 1 yıllık mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
Eskişehir İl Ambulans Servisi´nde geçen yıl ilk ataması yapılıp göreve başlayan Selin Gizem Kıreli´nin işe başlarken yapılan sağlık tarama sırasında lösemi hastası olduğu tespit edildi. Hemen tedavisine başlanan Kıreli´nin hastalığının çok hızlı ilerlediği belirlenirken; Ankara´daki özel bir hastaneye yatırıldı. Yaklaşık 1 yıl süren tedaviye rağmen Kıreli bugün hayatını kaybetti. Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, Selin Gizem Kıreli için taziye mesajı yayınlayarak, "Eskişehir İl Ambulans Servisi´nde çalışan ekip arkadaşımız Dr. Selin Gizem Kıreli kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Eskişehir 112 ailesi adına merhumeye Cenab-ı Hak´tan rahmet; kederli ailesi ve camiamıza sabırlar dileriz" dedi.
Mesleğini yapamadan hayatını kaybeden Selin Gizem Kıreli´nin cenazesinin yarın Konya´nın Doğanhisar ilçesinde toprağa verileceği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR, (DHA)-
2022-08-19 19:44:08
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