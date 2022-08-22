Yük treni sürüye çarptı; 8 büyükbaş öldü

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, otlatmaya götürülen büyükbaş sürüsüne raydan geçirildiği sırada yük treni çarparken, 8 hayvan da öldü.
Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Boyacıoğlu Mahallesi´nde oturan R.A., büyükbaş sürüsünü ağıllardan alıp, meraya götürmek için yola çıktı. R.A., rayların üzerine geldiklerinde sürüyü kontrolsüz bıraktı. Bu sırada Eskişehir'den Bilecik'e giden, 13102 sefer sayılı yük treni, rayda duran 8 büyükbaşa çarptı. Sürüdeki hayvanların öldüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir
2022-08-22 15:48:29
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