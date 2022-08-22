Uçan balonları, lavabo açıcı ve alüminyum talaş birleşimi gazla doldurmuşlar



Caner AKSU/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesindeki evde, içine helyum yerine alüminyum talaşı ve lavabo açıcı tozdan elde edilen kimyasal madde karışımı gaz konulan uçan balonlar, ele geçirildi. 3 bin balona el koyulurken, Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Filiz Yılmaz ise kimyasal gazın insan sağlığı için son derece zararlı olduğunu söyledi.

Odunpazarı Belediyesi Zabıtası ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyükdere Mahallesi Sarıbaşak Sokak'taki evde sağlıksız koşullarda uçan balon üretimi yapıldığı ve sokakta satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, evdeki aramalarda 1 şüpheliyi yakaladı. Depo olarak kullanılan evde ekiplerin incelemesinde ise şüphelinin, balonların içine helyum yerine alüminyum talaşı ile 'kostik' olarak bilinen lavabo açıcı tozdan elde edilen kimyasal madde karışımı gaz doldurduğu tespit edildi. Aramada, evde 11 varil içerisinde 215 kilo alüminyum talaş ve 70 gram 'kostik' çözeltisi ele geçirildi. Kimyasal maddelerden numune alınırken, evdeki 3 bin balona Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince imha edilmek üzere el koyuldu. Ev sahibi hakkında ise adli soruşturma başlatıldı.

'İNSAN SAĞLIĞI İÇİN SON DERECE ZARARLI'

Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Filiz Yılmaz, evde ele geçirilen alüminyum talaş ve 'kostik' tozdan elde edilen gazın, insan sağlığı için son derece zararlı olduğunu söyledi. Alüminyum ve lavabo açıcı 'kostik' karışımı sonrası hidrojen gazının açığa çıktığını kaydeden Prof. Dr. Yılmaz, "Bu hidrojen gazı balonlara doldurulursa hafif olduğu için uçma etkisi yaratır fakat patlayıcı bir gaz olduğu için çok risklidir. Normalde uçan balonlara helyum gazı konuluyor. 'Helyum nontoksik' dediğimiz zararsız, zehirli olmayan bir gazdır. Ancak daha ucuz olsun, diye bu balonlarda hidrojen gazı, asetilen gazı gibi gazlar kullanılabiliyor ama bunlar yanıcı gazlar. Alüminyum talaşı ve kostiğin karışımından da hidrojen gazı açığa çıkar dolayısıyla onu da yanıcı olduğu için kullanmamaları gerekiyor. Hidrojen gazı, patlama riski çok yüksek bir gaz. Herhangi bir çarpma anında ya da yanından geçerken bir ateş kaynağı balona denk geldi, diyelim. Bir kıvılcım olduğu anda patlar ve vücutta çok büyük tahribatlar meydana gelir dolayısıyla çok tehlikeli" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2022-08-22 17:35:26



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