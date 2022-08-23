Eskişehir´de aile diş hekimlerinin mesaisi başladı

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ESKİŞEHİR, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı´nca gelecek yıl Türkiye´de yaygınlaştırılması amaçlanan `aile diş hekimliği´ uygulaması, pilot il seçilen Eskişehir´de başladı. İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, uygulama kapsamında kentte 2-12 yaş aralığındaki her çocuğa 1 aile diş hekimi tanımlandığını belirterek, toplam 23 diş hekiminin aile diş hekimliği uygulamasında görevlendirildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, gelecek yıl ülke genelinde aile diş hekimliğini hayata geçirmeyi hedeflerken, uygulama için Eskişehir´in yanı sıra Kırşehir ve Karabük´ü pilot seçti. Bu kapsamda Eskişehir´de 23 diş hekimi, aile diş hekimi olarak görevlendirilirken mesaileri de başladı. Eskişehir İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, uygulama kapsamında kentte 2-12 yaş aralığındaki her çocuğa 1 aile diş hekimi tanımlandığını kaydederek, "Vatandaşlarımız çocuklarının aile diş hekimlerini e-nabız ve MHRS profilleri üzerinden öğrenebilirler. Aileler çocukları için planlanan ilk muayeneleri konusunda aile diş hekimleri tarafından SMS ve/veya telefon görüşmesi ile bilgilendirilerek ilgili sağlık kurumuna davet edileceklerdir. İlk muayene sonrasında ise takip sıklıkları ve gerekiyorsa uygulanacak tedaviler hakkında ailelerin bilgisi dahilinde izlenecek süreç planlanacaktır. Önümüzdeki günlerde MHRS üzerinden randevu oluşturarak aile diş hekimi ziyaret edilebilir; bu ziyaret sonrası çocuklarının e-nabız profili üzerinden çürük risk analizi sonucu, takip periyodu ve yapılan koruyucu ağız ve diş sağlığı uygulamaları ile ilgili bilgilere ulaşılabilir" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir

2022-08-23 16:56:45



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