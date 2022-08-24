Servis ücretleri ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de TIR´a çarpan motosikletin sürücüsü Yiğit Üzeyir Ergan (20), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı 75´inci Yıl Mahallesi Tornacılar ve Oto Tamirciler Sanayi Sitesi´nde meydana geldi. Yiğit Üzeyir Ergan, kullandığı motosikletle, Hamza H. (55) idaresindeki 26 AES 876 plakalı TIR´a çarptı. Ağır yaralanan Ergan, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. TIR şoförü Hamza H., ifadesi için polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-08-24 14:28:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.