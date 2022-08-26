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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de aynı yöne giden TIR´a çarpan kamyonetin sürücüsü Metin Yavaş (53), yaşamını yitirdi.

Kaza, 75. Yıl Mahallesi´ndeki EMKO Sanayi Sitesi´nde meydana geldi. Metin Yavaş yönetimindeki 26 ACE 417 plakalı kamyonet, aynı yöne giden Turhan N. (55) idaresindeki 26 AAU 033 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü Yavaş, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Metin Yavaş, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yavaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. TIR şoförü Turhan N., kazanın ardından ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-08-26 14:52:43



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