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Fenerbahçe kafilesi Eskişehir´de

DHA

Fenerbahçe kafilesi Eskişehir´de


Engin ÖZMEN Caner AKSU / ESKİŞEHİR,(DHA)Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Eskişehir'de Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, karşılaşma için hava yoluyla Eskişehir'e geldi. Eskişehir'de yoğun ilgiyle karşılanan oyuncular, taraftarların fotoğraf çektirme ve forma imzalama isteklerini kırmadı.
Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe, yeşil-beyazlı ekibin sahasının bakımda olması nedeniyle Eskişehir'de karşı karşıya gelecek. Yarın oynanacak mücadele öncesinde sarı-lacivertli ekip, hava yoluyla Eskişehir'e geldi. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki başkanlığındaki Fenerbahçe kafilesini, havaalanı önünde bir grup taraftar karşıladı. Oyunculara yoğun ilgi gösteren taraftarlar, formalarını imzalatıp, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Yoğun güvenlik önlemleri altında Hasan Polatkan Havaalanı'ndan ayrılan Fenerbahçe kafilesini otel önünde de bir grup taraftar karşıladı. Sarı-lacivertli taraftarlar, teknik heyet ve oyunculara yoğun ilgi gösterirken, uzun süre tezahüratlarda bulundu. Oyuncular otel önünde de taraftarların fotoğraf isteklerini kırmadı ve formalarını imzaladı.
BİLETLER TÜKENDİ
Konya Büyükşehir Stadyumu'nun zeminin bakımda olması nedeniyle Eskişehir'de oynanacak karşılaşma öncesinde taraftarlar biletlere yoğun ilgi gösterdi. Satışa çıkartılan 30 bin 800 biletin tamamının satıldığı öğrenildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Havaalanı çıkışında bekleyen taraftarlar
-Teknik direktör Jorge Jesus çıkış
-Oyuncuların ve teknik ekibin çıkışları
-Taraftarların oyuncularla fotoğraf çekinmesi
-Otobüse binişleri
-Otel önünde bekleyen taraftarlar
-Fenerbahçe ekibinin otele girişleri
-Taraftar slogan
-Genel görüntülerDHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2022-08-28 18:02:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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