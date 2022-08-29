Konyaspor - Fenerbahçe: 1-0

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"



Engin ÖZMEN Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR, (DHA) STAT: Atatürk

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Ok.

ARABAM.COM KONYASPOR: Sehic, Adil, Bytyqi (Dk. 90 Cebrail), Rahmanovic (Dk. 58 Uğurcan), Muhammet (Dk. 90 İkpeazu), Muriç (Dk. 64 Endri Çekici), Sitya, Soner, Calvo, Hadziahmetovic, Ahmet

FENERBAHÇE: Altay, Arao, Ferdi, Rossi (Dk. Joao Pedro), Valencia, Henrique (Dk. 46 Osai Samuel), Zajc (Dk. 71 Mert Hakan Yandaş), Peres, Lemos (Dk. 31 Serdar Dursun), Szalai, Emre Mor (Dk. 46 İrfan Can Kahveci)

GOL: Dk. 66 Muhammet Demir (Arabam.com Konyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 22 Valencia (Fenerbahçe) Dk. 54 Adil Demirbağ (Arabam.com Konyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 88 Calvo, Dk. 90+2 Soner Dikmen (Arabam.com Konyaspor)Spor Toto Süper Lig'in 4´üncü haftasında Konya Büyükşehir Stadyumu'nun zeminin bakımda olması nedeniyle Eskişehir'de oynanan karşılaşmada Arabam.com Konyaspor, Fenerbahçe´yi 1-mağlup etti.

15´inci dakikada sol kanattan gelen ortada topla buluşan Muhammed, altı pas çizgisi üzerinde topu kontrol edemedi. Top dışarı çıktı.

19´uncu dakikada sol kanattan gelen ortaya Rahmanovic´in kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

22´inci dakikada Valencia, ceza sahası önündeki topsuz alanda Adil Demirbağ´a yaptığı faul sonrası hakem Arda Kardeşler tarafından direk kırmızı kartla oyundan atıldı. Pozisyonda Adil Demirbağ da sarı kart gördü.

33´üncü dakikada Bytyqi, soldan ceza sahasına girerken vurdu, top kaleci Altay´da kaldı.

49´uncu dakikada İrfan Can´ın ceza sahasından şutu, direğin üstünden auta çıktı.

50´inci dakika soldan Bytyqi, arka direğe ortaladı. Muriç´in altıpas üzerinden şutu kaleci Altay´dan döndü.

54´üncü dakika topla ceza sahasına girmeye çalışan Osai Samuel´in düşüren Adil Demirbağ, ikinci sarı karttan oyundan atıldı.

55´inci dakika Rossi´nin ortasında kafa vuran Szalai´nin topu auta çıktı.

57´inci dakikada Ferdi´nin ceza dışından şutu az farkla dışarı çıktı.

66´ncı dakikada soldan Bytyqi´nin ortasına ceza sahasında iyi yükselerek kafayla vuran Muhammet, Altay´ı mağlup ederek takımını öne geçiren golü attı: 1-0.

78´inci dakikada Osai Samuel´in ceza sahasına ortası, kaleci Sehic de kaldı.

90´ıncı dakikada Ferdi´nin sol kanattan ortasına Joao Pedro´nun kafa vuruşu dışarı çıktı.

90+5´inci dakikada sol çaprazdan İkpeazu´nin sert şutu üst direkten dışarı çıktı.

Mücadele Konyaspor´un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN

2022-08-29 21:18:57



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