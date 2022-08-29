Konyaspor Başkanı Özgökçen: 2 kırmızı kartı da doğru buluyorum



Hakan TÜRKTAN Caner AKSU / ESKİŞEHİR, (DHA) Arabam.com Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Fenerbahçe´yi 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından maçtaki 2 kırmızı kartı da doğru bulduğunu söyleyerek, "Fenerbahçe'ye gösterilen kırmızı kartta bir tekme olayını görüyoruz. Benim gördüğüm kadarı ile bizim sarı kartımız da sarı kart. Dolayısı ile ben 2 kırmızı kartı doğru buluyorum" dedi.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nun zeminin bakımda olması nedeniyle Eskişehir'de oynanan karşılaşmada Arabam.com Konyaspor, Fenerbahçe'yi 1-0 yendi. Maçta Fenerbahçeli Enner Valencia maçın 22´inci dakikasında direk kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Konyasporlu Adil Demirbağ ise maçın 54´üncü dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Maçın ardından konuşan Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, 2 kırmızı kartı da doğru bulduğunu söyledi. Stadyum çıkışınca gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgökçen, "Ligin henüz dördüncü haftası. Biz geçen seneki söylemlerimizi aynen tekrarlıyoruz. Lig uzun yarışı gerektiren bir oyun. Dolayısı ile 36 maçın sonunda neler olur onu konuşacağız. Ama oyun olarak baktığınız zaman Konyaspor´un oyunundan gayet memnunun. Çok da fazla sportif manada konuşmak istemiyorum. Zira biliyorsunuz biz Eskişehir´de misafiriz. Zemin çalışmalarımız devam ediyor, onu tamamlamak istiyoruz. İnşallah Konya´da maçları oynamaya başladığımız zaman hem sportif manada hem takımın genel durumu ile alakalı gerekli açıklamaları yapacağız. Pozisyonları maç içerisinde değerlendirmemiz biraz daha zor oluyor. Çünkü anlık refleksleri gerektiren hadiseler. Daha sonra izlediğimiz zaman belki bir yorum yapma durumu olabiliyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla, Fenerbahçe´ye gösterilen kırmızı kartta bir tekme olayını görüyoruz. Benim gördüğüm kadarı ile bizim sarı kartımız da sarı kart. Dolayısı ile ben 2 kırmızı kartı doğru buluyorum" diye konuştu.

Başkan Özgökçen ayrıca, bir forvet alarak transfer sezonunu kapatacaklarını sözlerine ekledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fatih Özgökçen'in açıklamasıDHA-Spor Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2022-08-29 22:44:11



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