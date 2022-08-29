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Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından

DHA

Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından


Engin ÖZMEN Oğuzhan KILIÇ / ESKİŞEHİR, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 4´üncü haftasında Arabam.com Konyaspor, Eskişehir´de oynan karşılaşmada Fenerbahçe´yi 1-0 yendi. Maçın ardından Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kendi oyunlarını sahaya hem defansif hem de ofansif anlamda yansıtamadıklarını söyledi. Enner Valencia´nın gördüğü kırmızı kartın da bunda etkisi olduğunu ifade eden tecrübeli teknik direktör Jesus, "Ama 10 kişi kalmamıza rağmen golü yemedik. Golü yediğimizde maç 10´a 10´du. Bugün takıma baktığımız zaman son 2 ayda göstermiş olduğumuz dinamik ve hızlı futbolu hem ofansif hem defansif anlamda sergileyemedik. İstediğimiz fikirleri uygulayamadık. Maçta nadir gol pozisyonu oldu 2 takım adına da. Rakibimiz ataklardan birinde golü buldu ve 1-0 kazandı. Yapmamız gereken şey önümüzdeki maça bakmak" dedi.
"DEĞİŞİKLİKLERLE MAÇA ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞTIK"
Maçın devre arasında yaptıkları değişikliklerle maça bir çözüm getirmeye çalıştıklarını ancak bunda başarılı olamadıklarını ifade eden Jesus, "Takıma hem defansif hem ofansif anlamda dinamiklik katmaya çalıştık. Fakat takımımız hem ofansif anlamda pozisyon üretmede sıkıntı yaşadı hem de 11 kişiye 10 kişiyken rakibi durdurmak ve savunmakta zorluklar yaşadı. Devre arası bu sebeple değişiklikler yaptık. İlk yaptığımız değişiklik Lemos´un çıkıp Serdar Dursun'un girmesiyle de rakibimiz birazcık daha baskılı oynamaya başladı, kırmızı karttan dolayı. Ama devre arasında yaptığımız hamlelerle maçı dengeye getirdiğimizi düşünüyorum. Maç 10 kişiye 10 kişi olduktan sonra maçın daha kolay olmasını bekledik. Ama bu şekilde olmadı. Bugün takımımız sahaya gerekli dinamikliği ve hızı katmayı beceremedi önceki maçlarda olduğu gibi. Oyuna girenler de buna çözüm olamadı. Ve bu şekilde değişikliklerimizi tamamlamış olduk" şeklinde konuştu.
VALENCİA'NIN KIRMIZI KART GÖRDÜĞÜ POZİSYON HAKKINDA
Enner Valencia´nın kırmızı kart gördüğü pozisyona soran gazetecilere, konunun kulüp içerisinde konuşulması gerektiğini belirten Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, şunları söyledi:
"Takımımın genel performansına baktığım zaman bugünkü oyunumuzun bizim gerçek performansımızı gösterdiğini düşünmüyorum. Bugüne kadar oynadığımız bütün maçlara bakıyorum takımımın genel performansını değerlendirirken. Evet bugün çok iyi bir performans sergilemedik. Ama bizim gerçek seviyemiz bu değil. Bizim gerçek seviyemiz bundan önceki bugüne kadar oynadığımız maçlar. Ben buna odaklanıyorum. Ben oyuncularıma inanan bir antrenörüm. Bugün oyuncularım iyi bir performans sergileyemedi ama ben gerçek seviyemizin daha önceki maçlarda gösterdiğimiz performans olduğunu biliyorum. Valencia'nın pozisyonunu maç sırasında gördüm. Bu kendi içimizde konuşmamız gereken bir konu ki kendi içimizde tesisimizde oyuncumuzla konuşup değerlendireceğiz."
İLHAN PALUT: OYUN PLANLARIMIZI KAZANMAK ÜZERE KURDUK
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise tüm planlarını kazanmak üzerine kurduklarını söyledi. Oyuncularının 90 dakika çok iyi mücadele eden bir oyun sergilediğini belirten Palut şunları söyledi:
"İki tane mağlup namağlup takımın mücadelesi vardı sahada. Biz yine sonuç olarak her ne kadar Eskişehir'de de oynasak, kendi sahamızdaki bir maçtı. Tüm planlarımızı kazanma üzerine kurmuştuk. Tüm hazırlığımızı da Fenerbahçe'nin son 3 maçta uyguladığı 3-4-3 sistemine göre yapmıştık. Bu noktada maça son derece etkili başladık. Oyun hakimiyeti bizdeydi, daha çok atak girişimi yapan ve topa sahip olan takım Konyaspor'du. Enteresandır rakibimiz 10 kişi kalıp sistemini değiştirdiği zaman biz bir bocalama dönemine girdik. Buna hemen adapte olamadık. Sabırla yavaş oynamayı birbirine karıştırdık ve artı 1 kişi oynadığımız yarım saatlik süreyi yeteri kadar efektif kullanamadık. Daha sonra zaten gördünüz 10 kişi biz de 10 kişi kaldık. Takımım tekrar oyuna karakter koydu, mücadelesini sürdürdü ve çokça uyguladığımız bir opsiyondan galibiyet golünü bulduk. 90 dakika çok çok iyi mücadele eden bir Konyaspor takımı vardı. Bunun yanında dönem dönem pozitif futboldan, hücum futbolundan da çok değerli enstantaneler ortaya koyan bir Konyaspor takımı vardı sahada. Bizim için değerli bir galibiyet aldık."
Fenerbahçe'ye Avrupa kupalarında başarılar dileyen Palut, "Fenerbahçe´yi Avrupa macerasından dolayı kutluyor ve başarılar diliyorum. Maalesef biz devam edemedik. Ama bir şekilde hayat devam ediyor. Kendi oyuncularımı kutluyorum. Yarın itibarıyla da Giresunspor maçı hazırlıklarına başlıyoruz" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Jorge Jesus'un açıklamaları
İlhan Palut'un açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Oğuzhan KILIÇ
2022-08-29 22:46:22

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