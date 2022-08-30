Eskişehir'de 30 Ağustos kutlamaları

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"



Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ilk olarak Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Ardından, Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen törene geçildi. Buradaki törene Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, AK Parti milletvekilleri Harun Karacan, Emine Nur Günay, CHP milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu ile çok sayıda kişi katıldı.

Vali Erol Ayyıldız, Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, askeri araca binerek halkın bayramını kutladı. Askeri bando eşliğinde okunan İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Hava Pilot Binbaşı Ersavaş Özbek, "Türk tarihine altın harflerle yazılan 30 Ağustos zaferi, tarihin her döneminde hür yaşamış olan yüce Türk ulusunun, Ulu Önder'inin etrafında kenetlendiği, milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla sürdürdüğü bir bağımsızlık mücadelesidir" dedi.

Atatürk Bulvarı'ndaki kutlamalar, şiirlerin okunması, İl Jandarma Komutanlığı komando birliklerinin tüfekli gösterisi ile halk oyunu gösterilerinin ardından geçit töreni ile sona erdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN

2022-08-30 12:31:24



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