Porsuk Çayı´nda meşaleli Zafer Bayramı coşkusu

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Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de 30 Ağustos Zaferi´nin 100'üncü yıl dönümü Porsuk Çayı´nda tekne ve gondollarla düzenlenen fener alayıyla kutlandı. Fener alayını binlerce Eskişehirli çay kıyısında Türk bayraklarıyla karşıladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Porsuk Çayı´nda gondol ve teknelerle fener alayı düzenledi. Binlerce Eskişehirli, fener alayın gelişini çalınan marşlara eşlik ederek bekledi. Fener alayı Köprübaşı mevkisinden başlarken, çay kıyısında oturanlar ellerinde bayraklarla geçişini izleyip, bu anları cep telefonlarına kaydetti. Fener alayının geçişi sonunda Porsuk Çayı ve gökyüzünü, atılan havai fişekler aydınlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN

2022-08-30 22:50:19



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