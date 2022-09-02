İYİ Parti'li Erdem'in makam şoförü, adli kontrolle serbest

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, ciple yolun karşısına geçmek isteyen Yüksel Tekin'e (51) çarparak ölümüne neden olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in makam şoförü Murat Aydemir (49), yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Kaza, gece EskişehirBursa yolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in makam şoförlüğünü yapan Murat Aydemir yönetimindeki 34 UN 1817 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Yüksel Tekin'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza sırasında araçta olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, yara almazken, makam şoförü Murat Aydemir ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çukurhisar Jandarma Karakolu'nda işlemleri tamamlanan Aydemir, Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan Aydemir, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2022-09-02 16:13:12



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