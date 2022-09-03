Mikrokrediyle atölye kuruldu, 40 ev kadını iş sahibi oldu



Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, mikrokredi desteğiyle evinde el işi ürünler yapan Meral Bursalı (47), kurduğu 11 ortaklı atölyeyle 40 kadın katılımcıyla kooperatifleşti. Atölyede çikolata kutuları, deri çanta, amigurumi oyuncaklar ürettiklerini ve artık siparişlere yetişemeyecek seviyeye geldiklerini söyledi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü mezunu olan, 2 çocuk annesi Meral Bursalı, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın (TİSVA) mikrokredi projesi kapsamında aldığı hibe desteğiyle evinde el işi ürünler yaptı. Bursalı, daha sonra başka kadınların da kendi hünerlerini keşfedebilmeleri ve evlerinin bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla 2019 yılında, 11 kadın arkadaşıyla 'Kadın üretir, dünya değişir' sloganıyla Hanımelleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurdu. Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Yunusemre Halk Çarşı Sokak'ta açtıkları atölyede çikolata kutuları, deri çanta ve amigurumi oyuncaklar üreten kadınlar siparişlere yetişemez hale geldi.

'KADIN ÜRETİR, DÜNYA DEĞİŞİR'

Evinde oturan ve ne iş yapacağını bilemeyenler için bu kooperatifi kurduklarını kaydeden Bursalı, "Mikrokredi projesi kapsamında evimde üretime başlamıştım. Evde sürekli farklı el işleri üretiyordum. Bu şekilde bir girişimci kadın olmaya başlamıştım ama buna cesaret edemeyen, evinde oturan ne yapacağını, nereden başlayacağını bilemeyen pek çok arkadaşımız vardı. 2019 yılında onlar için bu kadın girişimi kooperatifini kurduk. Halk Eğitim Merkezi ile ortak kurslar açıyoruz. Bu kurslar eşliğinde hanımlarımıza el becerileri kazandırmaya çalışıyoruz. 17 yıl önce eşinden ayrılıp, 2 çocuğuna ebeveyn olarak hayatına devam eden bir kadın olarak hiçbir zaman 'Ben ne yapacağım?' demedim. Devamlı bir alternatifim vardı. Benim gibi mağduriyetler yaşayan veya ekonomiye katkı sağlamak isteyen kadın üretken olmak zorunda. Bu noktada da kooperatifimizin kuruluşu gerçekleşti. 'Haydi, siz de yapabilirsiniz' diyerek başladık. Sloganımızı da 'Kadın üretir, dünya değişir' olarak belirledik. Şu an kadınlarımıza örnek olmaya çalışıyoruz. Kooperatifimizde 11 kurucu ortağımız var ama aktif olarak çalışanımız dönem dönem değişiyor. Ev hanımlarıyla çalıştığımız için haliyle düğünü olan, tatile giden oluyor. Sayımız değişiyor ama bizimle çalışan, 'hadi hanımlar şöyle bir iş yapacağız' dediğimizde gelen 40 kadın var. Sahadaki işi yakalayıp geldiğimizde hanımlara buyurun, gelin, diyoruz ve o noktada çalışmaya başlıyoruz" diye konuştu.

Bursalı, çalışmalarıyla yurt dışına yönelik hedefleri olduğunu da belirtti.

'KOOPERATİFLE EV EKONOMİSİNE KATKIM OLUYOR'

Deri çanta üreten ve kooperatif ortaklarından olan Gül Çimen, çantalara yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Çanta üretimi yapıyorum. Ev ekonomisine de katkıda bulunuyorum ama genelde deri malzemelerine harcıyorum. En azından eşime eskisi kadar yük olmuyorum. Meral hanım ile mikrokredi sayesinde tanıştık. Başladığından beri halk eğitim hocalarıyla bu yolda yürüyoruz" dedi.

Kooperatifteki üretimlere destek veren amigurumi bebek tasarımcısı Gülşah Karagöz ise "Örgü örmeye 6 yaşımda annemleri izleyerek başladım sonrasında bu hobiyi işe dönüştürmeye karar verdim. TİSVA'dan ilk kredimi aldım ve ilk toptan işime başladım sonra yavaş yavaş işimizi büyüttük. Şimdi burada kedi köpek oyuncakları yapıyoruz. İlerleyen günlerde ihracat düşünülüyor. Onun dışında çocuklar için sağlıklı amigurumi oyuncaklar yapıyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2022-09-03 11:17:55



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