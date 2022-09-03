240 bin liralık ziynet eşyası çalan 2 kişi yakalandı



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de girdikleri evden 240 bin liralık ziynet eşyası çalan A.B. ile Y.U. polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Odunpazarı ilçesindeki bir evden ziynet eşyası çalınması ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmayla hırsızlık şüphelilerin A.B. ile Y.U. olduğu tespit edildi. Belirlenen adreslere yapılan baskında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada çaldıkları 15 yüzük, 8 çift küpe, 5 bilezik, 5 gram altın, 5 çeyrek altın ve farklı modellerde 240 bin lira değerinde ziynet eşyası bulundu.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-09-03 15:09:46



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