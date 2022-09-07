Eskişehir'de kamyon, otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, kamyonun arkadan çarpması sonucu hurdaya dönen otomobildeki Kerim Fırat (26) hayatını kaybetti, 3 arkadaşı ise yaralandı.

Kaza, EskişehirAnkara yolu Sivrihisar ilçesi girişinde meydana geldi. Çetin Yıldız kullandığı 06 CAP 842 plakalı kamyonla önünde giden Mert Kara (25) yönetimindeki 16 NPF 64 plakalı otomobile çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sürücü Kara ile arkadaşları Kerim Fırat, Bora Aksoy (19) ve Yasin Yanardağ (26) sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Kerim Fırat, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Çetin Yıldız, jandarma ekiplerince ifadesi için Sivrihisar Jandarma Komutanlığı´na götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2022-09-07 16:54:50



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