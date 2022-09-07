Parkta bıçaklanan Burak, yaşama tutunamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Parkta bıçaklanan Burak, yaşama tutunamadı

DHA

Parkta bıçaklanan Burak, yaşama tutunamadı


ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de bir parkta tartıştığı Umutcan Ö. tarafından 4 yerinden bıçaklanan Burak Barut (24), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 4 günlük yaşam savaşını aybetti.
Odunpazarı ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Yeşilvadi Parkı´nda, Burak Barut ile Umutcan Ö. geçen cumartesi gecesi henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. İkili arasında çıkan kavgada Umutcan Ö.,  bıçakla Burak Barut´u 4 yerinden bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Barut, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yoğun bakımda 4 gündür tedavi gören Burak Barut yaşamını yitirdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, katil zanlısının Umutcan Ö. olduğunu belirledi. Yakalanarak gözaltına alınan Umutcan Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2022-09-07 17:07:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de kamyonun çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de kamyonun çarptığı otomobildeki 1 kişi ...
Eskişehir'de kamyon, otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Eskişehir'de kamyon, otomobile çarptı: 1 ölü, 3 ...
Eskişehir'de kavgada bıçaklanan kişi öldü
YEREL HABERLER Eskişehir'de kavgada bıçaklanan kişi öldü
AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Acar TOKi şantiye alanında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Acar TOKi şantiye ...
Eskişehir 3. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı başladı
YEREL HABERLER Eskişehir 3. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri ...
Kızının gözü önünde eski eşini vuran sanığa indirimsiz 14 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Kızının gözü önünde eski eşini vuran sanığa ...
Cabbarova: Savaş nedeniyle 6 milyondan fazla insan artık Ukrayna'da yaşamıyor
YEREL HABERLER Cabbarova: Savaş nedeniyle 6 milyondan fazla insan ...
Eskişehir'de aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de aranan hükümlü yakalandı
AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay'dan esnaf ziyareti
YEREL HABERLER AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay'dan esnaf ...
AÜ Engelliler Entegre Yüksekokulu mezunlarının yüzde 57'si kendi alanlarında istihdam edildi
YEREL HABERLER AÜ Engelliler Entegre Yüksekokulu mezunlarının yüzde ...
Eskişehir Teknik Üniversitesine TEKNOFEST'te iki birincilik
YEREL HABERLER Eskişehir Teknik Üniversitesine TEKNOFEST'te iki ...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri af başvuruları başladı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, iktisat ve işletme ...
Bestesiyle uluslararası yarışmada ödül alan Hüma: Müzik çok güzel
YEREL HABERLER Bestesiyle uluslararası yarışmada ödül alan Hüma: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.