Konyaspor - Hatayspor: 1-0

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ESKİŞEHİR, (DHA) -

STAT: Eskişehir Yeni

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Ekrem Kan, Esat Sancaktar

KONYASPOR: İbrahim Sehic Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Muric (Dk. 46 Bruno Paz), Soner Dikmen (Dk. 90+3 Uğurcan Yazğılı), Çekici (Dk. 90 Cebrail Karayel), Bytyqi (Dk. 90 Ikpeazu), Muhammet Demir (Dk. 78 Diouf)

HATAYSPOR: Erce Kardeşler Kamil Ahmet Çörekçi, Recep Burak Yılmaz, Falette, Adekugbe, Ribeiro, Boudjemaa (Dk. 80 Bertuğ Yıldırım) , Onur Ergün (Dk. 87 Aabid), Lobzhanidze (Dk. 87 Saint-Louis), Varga (Dk. 67 Kaan Kanak), El Kaabi

GOL: Dk. 66 Bruno Paz (Konyaspor)

SARI KARTLAR: Bytyqi (Konyaspor), Kamil Ahmet Çörekçi (Hatayspor)

Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında arabam.com Konyaspor, Eskişehir'de oynanan karşılaşmada Atakaş Hatayspor'u 66'ncı dakikada Bruno Paz'ın attığı gol ile 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Konyaspor, puanını 14'e yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Hatayspor ise 1 puanla 18'inci sırada yer aldı.

DHA-Spor Türkiye-Eskişehir / Merkez DHA

2022-09-10 19:56:26



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