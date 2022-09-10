Konyaspor - Hatayspor: 1-0

ESKİŞEHİR, (DHA) -
STAT: Eskişehir Yeni
HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Ekrem Kan, Esat Sancaktar
KONYASPOR: İbrahim Sehic Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Muric (Dk. 46 Bruno Paz), Soner Dikmen (Dk. 90+3 Uğurcan Yazğılı), Çekici (Dk. 90 Cebrail Karayel), Bytyqi (Dk. 90 Ikpeazu), Muhammet Demir (Dk. 78 Diouf)
HATAYSPOR: Erce Kardeşler Kamil Ahmet Çörekçi, Recep Burak Yılmaz, Falette, Adekugbe, Ribeiro, Boudjemaa (Dk. 80 Bertuğ Yıldırım) , Onur Ergün (Dk. 87 Aabid), Lobzhanidze (Dk. 87 Saint-Louis), Varga (Dk. 67 Kaan Kanak), El Kaabi
GOL: Dk. 66 Bruno Paz (Konyaspor)
SARI KARTLAR: Bytyqi (Konyaspor), Kamil Ahmet Çörekçi (Hatayspor)
Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında arabam.com Konyaspor, Eskişehir'de oynanan karşılaşmada Atakaş Hatayspor'u 66'ncı dakikada Bruno Paz'ın attığı gol ile 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Konyaspor, puanını 14'e yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Hatayspor ise 1 puanla 18'inci sırada yer aldı.
DHA-Spor Türkiye-Eskişehir / Merkez DHA
2022-09-10 19:56:26
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