Eskişehir'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletli öldü

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki sürücü Mutlu Angı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, gece yarısı Sazova Mahallesi Ulusal Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Ömer D. (70) yönetimindeki 26 ACK 529 plakalı hafif ticari araç ile Mutlu Angı'nın kullandığı 26 AEH 497 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletli Angı, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Angı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Ömer D. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir
2022-09-12 13:12:23
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