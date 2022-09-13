Eskişehir'de gerçeği aratmayan 'Airsoft' savaşı



Oğuzhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,(DHA)-ESKİŞEHİR'de özel tasarımlı oyuncak silahları kullanan 9 ilden 160 Airsoft (çatışma simülasyon oyunu) sporcusu, 'Büyük Buluşma' adıyla bir araya geldi. 25 takımın buluştuğu savaş simülasyonunda sporcular, Airsoft için özel üretilen gerçek silahların replikaları ile 6 saat boyunca ve 4 farklı senaryoda hedeflere ulaşmak için büyük çaba sarf etti. Eskişehir Airsoft Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Altınbaş, "Bunu hobi olarak benimseyen arkadaşlarla birlikte takımlar oluşturduk. Takımlar senaryolar gereği savaş ve çatışmalara girerek, hedefleri yerine getirmeye çalışıyor" dedi.

Eskişehir Airsoft Derneği'nce Odunpazarı ilçesi Yeni Sofça Mahallesi'ndeki ormanda 9 şehirden 160 Airsoft sporcusu bir araya getirildi. 'Büyük Buluşma' adıyla yapılan etkinliğe, sabahın ilk ışıklarıyla katılan adrenalin tutkunları, askeri donanım ve kamuflajlarını giyerek, bot bağladı. 25 takımın buluştuğu savaş simülasyonunda sporcular, Airsoft için özel üretilen gerçek silahların replikaları ile 6 saat boyunca ve 4 farklı senaryoda hedeflere ulaşmak için büyük çaba sarf etti. Ormandaki çatışma sahneleri ise adeta gerçeği aratmadı. Takım oyuncularının telsiz donanımlarının, yanı sıra askeri kamuflajları, aksesuarları ve gerçeğe yakın silahları dikkat çekti.

'SAKATLANMA ORANI BİNDE 3 DÜZEYİNDE'

Airsoft'u hobi olarak benimseyen sporcuları tek çatı altında toplayıp, mayıs ayında Eskişehir'de dernek kurduklarını anlatan Eskişehir Airsoft Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Altınbaş, Airsoft'un Türkiye'de çok yaygınlaşmaya başladığını söyledi. Türkiye'de ilk kez 25 takım ve 160 kadar sporcunun Eskişehir'de bir araya geldiğini belirten Altınbaş, "Bunu hobi olarak benimseyen arkadaşlarla birlikte takımlar oluşturduk. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı araştırmaya göre, halı sahada sakatlanma oranı yüzde 28 iken; Airsoft'ta kurallara uyulduğu takdirde binde 3 düzeyinde. Keyifli ve en emniyetli sporlardan biri. Bugünkü etkinliğimizde 4 tane oyun senaryosu canlandırmayı planladık. Belli bir sınır hattı üzerinden düşman unsurlarına ait olan kritik noktaların ele geçirilmesi ve kontrol altında tutmak bunlardan bir tanesi. Bir diğer senaryoda ise düşman unsurlarının bulunduğu kritik bir bölgede VIPnin dost unsurları tarafından kurtarılması amaçlanıyor. Takımlar senaryolar gereği savaş ve çatışmalara girerek, hedefleri yerine getirmeye çalışıyor" dedi.

Kullandıkları ekipmanların gerçeğiyle bire bir benzerlikte olduğuna dikkat çeken Altınbaş, "Envanterde görebileceğiniz ne kadar ekipman varsa; bunların bire bir replikaları Airsoft'ta kullanılıyor. Mayından havana kadar, herkesin bildiği ahşap gövdeli Kalaşnikof ve yeni çıkan Canik TP-9'lar bile envanterde var. Kullandığımız boncuklar, tamamen doğa dostu ve 60 gün içinde doğada kayboluyor. Tornado dediğimiz el bombaları var. Ateşli değil; havayla patlama sağlıyor ve bu da yangın riskini ortadan kaldırıyor" diye konuştu.

'GERÇEK HAYATA YANSIMASI İNANILMAZ FARKLI'

Eskişehir Airsoft Derneği üyesi ve Airsoft Anatolia takımı oyuncusu Çağdaş Tuga, 3 kişiyle başladıkları oyunlarda şu an 300 kişinin yer aldığını söyledi. Bir silah tutkunu olduğunu ancak çatışmalarda boncuk atıldığını hatırlatan Tuga, "Ateşli silahı insan üzerinde kullanamayacağımıza göre, bunun simülasyonu olarak değerlendirilebilir. Çatışma ortamında bulunma ve hareketli bir hedefi vurma imkanını böyle bir oyunla yakalayabiliriz. Gerçek hayata yansıması da inanılmaz farklı" dedi. Airsoft Anatolia takımı oyuncularından Mert Eren ise 2014 yılından bu yana bütün ekipmanların yarısını amatör yarısını profesyonel olarak edindiklerini belirterek, "Ülkemizin bir sürü civarından gelen arkadaşlarımızla gruplar kurduk, irtibata geçtik ve bunu bugünlere getirdik. Buradaki etkinlikte ise 4 farklı senaryoda adeta saatlerce savaştık ve bundan çok büyük keyif aldık" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Oğuzhan KILIÇ

2022-09-13 11:04:04



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