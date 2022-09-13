Eskişehir´de 1 milyon liralık kablo çalan 6 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de güneş enerji sistemlerinden piyasa değeri 1 milyon lira olan 91 bin metre enerji nakil kablosu çaldığı tespit edilen 6 kişi, jandarma tarafından yakalandı.
Sivrihisar, Tepebaşı, Çifteler ve Odunpazarı ilçelerindeki güneş enerji sistemlerinden 7 kez hırsızlık yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı incelemede piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 91 bin metre enerji nakil kablosunun çalındığı belirlendi. 6 kişi olduğu tespit edilen şüphelilerin hırsızlık olaylarında 3 farklı sahte plakalı otomobil kullandığı saptandı.
JASAT dedektiflerince otomobilleri takibe alınan şüpheliler, EskişehirAnkara kara yolunda durdurularak gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında ve evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, tabanca, kablo kesme makası ile 40 gram esrar ele geçirildi.
Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı´nda ifadeleri alınan 6 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin aynı yöntemlerle Bilecik´te 3, Kütahya´da 2 ve Manisa´da da 1 güneş enerji sisteminden hırsızlık yaptığı tespit edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2022-09-13 16:28:33
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