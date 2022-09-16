Eskişehir'de 'Zincir' operasyonunda 2 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, 'Zincir' operasyonunda, 3 ton 314 litre kaçak içki, 1 ton 430 litre etil alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde yapılan 'alkollü içki kaçakçılığı ile mücadele' kapsamında, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, belirlenen adreslere 'Zincir' isimli operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramada 3 ton 314 litre kaçak içki, 1 ton 430 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan çok sayıda kit, bandrol, kapüşon, 1 tabanca ve 22 mermi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR-DHA
2022-09-16 14:21:51
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