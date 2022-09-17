Eskişehir´de 'Sivrihisar Hava Gösterileri' başladı (2)

'KANAT YÜRÜYÜŞÜ' NEFES KESTİ
Eskişehir´deki 'Sivrihisar Hava Gösterileri´nde İsviçreli Danielle ve Emiliano Del Buono çifti, Türkiye´de ilk kez `kanat yürüyüşü´ gösterisi sundu. Evli ve 2 çocuk sahibi çift, apronda uçuş hazırlıkları yaparken, izleyenler de alkışlarıyla destek verdi. Havalanan 1943 model akrobasi uçağını Emiliano Del Buono uçururken, eşi Danielle Del Buono ise havada kanatların üzerinde yürüyüp, akrobasi hareketleri yaptı. Uçağın ters döndüğü anlarda da kanatlarda yürüyüşünü sürdüren Danielle Del Buono, izleyenlerden büyük ilgi gördü. Gösterinin son bölümde ise Danielle Del Buono, Türk bayrağı açtı.
Uçağın iniş yapmasının ardından seyircileri selamlayan çift, alkış topladı. Çift ile fotoğraf çektirmek isteyenler, birbirleriyle yarışırken, imza almak isteyenler ise pilotların çadırı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Bu yıl 7´ncisi düzenlenen hava gösterilerinin ilk gün programı, Hürkuş ve SoloTürk gösterileriyle tamamlanacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN
2022-09-17 16:35:33
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