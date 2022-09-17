Eskişehir´de 'Sivrihisar Hava Gösterileri' başladı (3)

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SOLOTÜRK GÖSTERİSİ, İLGİYLE İZLENDİ

'Sivrihisar Hava Gösterileri'nin ilk günü, Hürkuş ve SoloTürk gösterileriyle tamamlandı. Türk Hava Kuvvetleri´nin F-16 uçağıyla SoloTürk, Eskişehir semalarında nefes kesen gösteri sundu. Gösteriyi ilgiyle izleyenler, cep telefonlarının kameralarıyla da görüntü çekti. 'Sivrihisar Hava Gösterileri', yarın yapılacak 35 uçuş ve akrobasi gösterileriyle tamamlanacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN

2022-09-17 17:08:54



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