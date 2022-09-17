Eskişehir'de orman yangını (2)

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8 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Eskişehir'in Han ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi´nde saat 13.00 sıralarında orman yangını, 7 helikopter, 2 uçak, 26 arazöz, 11 su tankeri ve yaklaşık 150 personel ile yapılan müdahaleyle yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTANCaner AKSU

2022-09-17 22:19:52



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