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Kediden kurtardığı yavru karga, mahallenin maskotu oldu

DHA

Kediden kurtardığı yavru karga, mahallenin maskotu oldu


Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de beyaz eşya tamircisi Recep Yetim´in (62), yavruyken kediden kurtarıp iş yerinde baktığı Şakir ismini verdiği karga, mahallenin maskotu oldu.
Tepebaşı ilçesi Eski Bağlar Mahallesi Aşçı Sokak'ta beyaz eşya tamirciliği yapan Recep Yetim, 3,5 ay önce iş yerine yakın bir yerde yavru bir kargayı, kedinin kovaladığını gördü. Kediden kurtardığı kargayı dükkanına getiren Yetim, eski çamaşır makinesinden bir yuva yaptı. Her gün kargayı elleriyle besleyen Yetim, ona daha önce ölen muhabbet kuşunun ismi olan 'Şakir' ismini verdi. Şu anda 4 aylık olan Şakir, dükkanın önüne çıkıp oyuncaklarla oynuyor, Recep Yetim ile birlikte kaldırımda yürüyor.
Karganın mahallelinin de ilgi odağı olduğunu söyleyen Recep Yetim, "Bir gün evden geliyordum.  Baktım kedi almış bunu. Daha tüyü yoktu. Ayaklarına ipler dolaşmış. Kediden kurtardıktan sonra aldım temizledim, güzelce yıkadım. 3 ay baktım, doyurdum. 4 aydır da arkadaş olduk. Bayramda bile bir yere gitmedim. Mahallenin maskotu oldu. Böyle büyütüyoruz. Nasip olur da kanatlanıp uçarsa, hayatına kavuşsun istiyoruz. Gitsin gelsin önemli değil, bakarız yine. Eskişehir tanıyor şimdi. Omzumda bisiklette bile geziyor. Kedi maması, et, ceviz, fındık, fıstık ne bulursa yiyor. Oyuncaklarıyla oynuyor. Kaldırımda geziyor. Buradan ayrılmaz. Köşeye gider, geri gelir. Ben yürürsem peşimden yürür. Adını Şakir koydum. Benim bir muhabbet kuşum vardı, öldü. Onun ismini verdim. Daha önce saksağan baktım. O da 5 senedir gidip geliyor. Şimdi eşleşmiş, eşini kıskanıyor. Ben yokken iniyor bahçeye. Bu daha uçmuyor. Uçması bir iki ay daha sürer herhalde. Ondan sonra gezer, gelir" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2022-09-19 17:18:29

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