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11 kız öğrencisine tacizle suçlanan müdüre 149 yıl hapis istemi

DHA

11 kız öğrencisine tacizle suçlanan müdüre 149 yıl hapis istemi


Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de müdürü olduğu ortaokulda 11 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Mustafa Kartaler (46) hakkında, çocukların cinsel istismarı, cinsel taciz ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 69 yıldan 149 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddanamede sanığın suçlamaları kabul etmediği, "Kesinlikle hiçbir öğrencime kötü niyetle bakmadım. Ben bütün öğrencilerime `aç mısınız yemek ısmarlayayım mı?´ şeklinde söylemlerde bulunurum. Bunda kötü niyetim yoktur" dediği de yer aldı.
Alpu ilçesi Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu´nda rehber öğretmen F.G., geçen şubat ayında okul içerisinde yapmış olduğu öğrenci görüşmelerinde okul müdürü Mustafa Kartaler´in 11 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğunu öğrendi. Başlatılan soruşturma kapsamında öğrenciler, çocuk izleme merkezi uzmanları eşliğinde alınan ifadelerinde elle ve sözlü olarak tacize uğradıklarını anlattı. Şikayetler üzerine Alpu'da  gözaltına alınan okul müdürü Mustafa Kartaler, sağlık kontrolünün ardından Beylikova ilçesinde adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen Kartaler, çıkarıldığı mahkemece, `çocuğa karşı cinsel taciz ve cinsel istismar´ suçlarından tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartaler hakkındaki soruşturmasını tamamlayıp hazırladığı iddianameyle Eskişehir 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´ne dava açtı. İddianamede çocukların cinsel istismarı, cinsel taciz ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 69 yıldan 149 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca iddianame de cinsel suçların kız öğrencilerine yönelik işlenmesi nedeniyle verilecek cezalarda yarı oranda artırım istendi.
İddianamede ifadelerine yer verilen öğrenciler, okul müdürü olan Mustafa Kartaler´in özel bölgelerine dokunduğunu, sürekli odasına ve arabasına davet ettiğini, evi uzak olanları evlerine bırakmayı teklif ettiğini, sarıldığını söyledi. Bazı öğrenciler ise Kartaler´in kendisine `kara gözlüm´ ve `aşkım´ diye hitap ederek elle ve sözlü olarak tacizde bulunduğunu anlattı.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Tutuklu yargılanan Mustafa Kartaler ise iddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. 24 yıllık öğretmen olduğunu anlatan Kartaler, "Öğrencilerin ifadelerinde söylendiği gibi kimseye dokunmadım, fiziksel temasım olmadı. Kesinlikle hiçbir öğrencime kötü niyetle bakmadım. Ben bütün öğrencilerime `aç mısınız yemek ısmarlayayım mı?´ şeklinde söylemlerde bulunurum. Bunda kötü niyetim yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum, ben hiçbir öğrencime kötü davranmadım. İşimde disiplinliyimdir ancak hiçbir öğrencime ne sözlü ne de fiziksel temasım olmadı. Öğrenciler benim hakkımda neden böyle iddialarda bulunduğuna dair hiçbir fikrim yok" diyerek kendisini savundu.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINMIŞTI
Eskişehir Valiliği´nin talebi üzerine ortaokul müdürü Mustafa Kartaler´in kötü siciline rağmen 2 okula birden müdür olarak atanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı´nca da soruşturma başlatılmıştı. Okul müdürü Kartaler´in 2 okula birden müdür olarak atanmasıyla ilgili tüm süreç görevlendirilen bakanlık müfettişlerince incelemeye alındı. Milli Eğitim Bakanlığı da olayın ardından Eskişehir Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt´ı görevden almıştı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2022-09-20 12:17:16

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