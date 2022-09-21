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AK Parti'li Karaaslan: Biz masanın gücüne değil, sahanın gücüne inanıyoruz

DHA

AK Parti'li Karaaslan: Biz masanın gücüne değil, sahanın gücüne inanıyoruz


Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "2023 seçimlerine 9 ay gibi bir süre kaldı. Bu süre yaklaştı diye sahada olanlardan değiliz. Biz masanın gücüne değil, sahanın gücüne inanıyoruz"  dedi. 
Eskişehir'de bir otel de düzenlenen '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, AK Parti Ankara milletvekilleri Lütfiye Selva Çam, Asuman Erdoğan ve Zeynep Yıldız, Düzce Milletvekili Fahri Çakır, Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler ve İshak Gazel, MKYK üyeleri Mehmet Ali Zengin, Sevan Sıvacıoğlu, Ayhan Salman ve Metin Tarhan katıldı.
Toplantıda konuşan AK Parti Genel Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 2023 seçimlerinden Cumhur İttifakı olarak çok büyük bir zaferle çıkacaklarını belirterek, şunları söyledi:
"2023 seçimlerine 9 ay gibi bir süre kaldı. Bu süre yaklaştı diye sahada olanlardan değiliz. Biz bir önceki seçimin bitmesinin ertesi günü sahaya inen ve çalışmalarına kaldığı yerden aynı heyecanla devam eden bir teşkilatın mensuplarıyız. Bu Covid-19 sürecinde sekteye uğrayan bu çalışmalarımız, biz siyasetin gönüller inşaa etme, gönülden gönüle köprüler yapma sanatı da olduğunu bilenler olarak kaldığımız yerden hızla devam ettik. Biz masanın gücüne değil, sahanın gücüne inanıyoruz. Sahanın sesine her vesileyle kulak vermenin ne kadar önemli olduğunu, AK Parti için ne kadar önemli olduğunu ama özellikle siyaset kurumu açısından ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Gerçeklikten beslenen siyaset mutlaka doğru şekilde yol alır. Dolayısıyla gerçeklikten beslenmenin yolu da mahalleye, sokağa inmek, oradaki vatandaşlarımızın sesine kulak vermekle ancak mümkün olur. 2023 seçimlerinden inanıyoruz ki Cumhur İttifakı olarak çok büyük bir zaferle çıkacağız. AK Parti olarak da 16'ıncı büyük seçim zaferimizi elde edeceğiz."
'TÜRKİYE'NİN DÜNE GÖRE DAHA GÜÇLÜ OLMASI LAZIM"
Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna arasında tüm dünyadan farklı bir yol izlediğini söyleyen Karaaslan, "Rusya-Ukrayna kriziyle ve sonrasında da savaşa dönüşen olumsuz süreçle karşı karşıya kaldık dünya olarak. Peki bu kez Türkiye ne yaptı diye baktığımızda işte bu kez Türkiye, çok farklı birşey yaptı. Tüm dünyadan farklı bir yol izledi. Aslında yine liderimizin öngörüsü ve tecrübesiyle birlikte Türkiye, çok yönlü bir diyalog diplomasisini izleyerek bu krizde iki ülkenin de konuşabildiği tek ülke olarak varlığını devam ettirdi ve hala sürdürmekte. Tüm insanlığın barışa, adalete ve refaha çok büyük derecede ihtiyacı olduğu bu küresel krizler döneminden geçerken, Türkiye'nin düne göre daha güçlü olması lazım" dedi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2022-09-21 17:57:30

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