Gara Şehidi Kahveci´nin emanet tesbihi, annesine teslim edildi



ESKİŞEHİR, (DHA)IRAK'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci´nin Şırnak Adliyesi´nde bulunan zeytin çekirdeğinden yapılmış tespihi, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu´nun girişimleriyle alınarak annesi Ayşe Güler´e teslim edildi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci´nin zeytin çekirdeğinden yapılmış olan tespihi, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu´nun girişimleriyle Şırnak Adliyesi´nden alınarak, annesi Ayşe Güler´in yaşadığı Eskişehir´e getirildi. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak ve Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, şehit annesi Ayşe Güler´i evinde ziyaret etti. Şehit Kahveci´nin tespihi, annesi Ayşe Güler´e teslim edildi.

Oğlunun 21 Eylül 2016'da Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını ve 13 Şubat 2021´de şehit olduğunu ifade eden Ayşe Güler, "Oğlumun emaneti kaçırılmasının 6´ıncı yıl dönümünde bana teslim edildiği için çok mutluyum" dedi.

OĞLUNUN ANISNI ODADA YAŞATIYOR

Ayşe Güler, şehit oğlunun başarı belgelerini, fotoğrafları ve kullandığı eşyaları Türk bayraklarıyla donattığı evinin bir odasında saklayarak, anısını bu odada yaşatıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-09-22 17:41:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.