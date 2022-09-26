Ev basıp, akrabalarını öldüren baba ve 2 oğlu adliyede (2)

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BABA VE OĞULLARI TUTUKLANDI

Eskişehir´de, akrabaları Volkan Şener (28) ile Polat Gezgin'i (21) evlerini basarak pompalı tüfekle öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İsmail Akdemir ile oğulları Beytocan ve Baran Akdemir çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İki tarafın arasında eskiye dayanan farklı konularda husumet olduğu ve zaman zaman bu nedenle kavga ettikleri belirtildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)ESKİŞEHİR/DHADHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-09-26 17:51:50



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