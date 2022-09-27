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Kahvehane işletmecisini öldüren sanığa indirimle 18,5 yıl hapis

DHA

Kahvehane işletmecisini öldüren sanığa indirimle 18,5 yıl hapis


Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de tartıştığı Ali Bahri Gürcan´ı (51) işlettiği kahvehanede tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hüseyin Öncel (44), haksız tahrik indirimiyle 18 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.
Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi´nde geçen şubat ayında Hüseyin Öncel, iddiaya göre, kahvehanesinde kumar oynadığı Ali Bahri Gürcan ile küfürleşerek tartıştı. Öncel, tabancayla Gürcan'ı vurarak ağır yaralayıp olay yerinden kaçtı. İşletmeci Gürcan, ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Şehir Hastanesi´nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri katil zanlısı Hüseyin Öncel ile kaçışında yardım ettiği tespit edilen Serkan K., İran uyruklu Behrouz M., Nihat G. ve Zahid Enes G.´yi kısa sürede yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin Öncel tutuklandı. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Hakkında ömür boyu hapis istemiyle Eskişehir 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´ne dava açılan katil zanlısı Hüseyin Öncel, bugün karar duruşmasına çıktı. Duruşmada tutuklu yargılanan sanık Öncel´in yanı sıra tutuksuz sanıklardan Soner K. ve Zahid Enes G. ile avukatları yer aldı. Mahkemede son savunmasını yapan Hüseyin Öncel, kumar oynarken olayın meydana geldiğini ve pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti sanık Hüseyin Öncel´e 'kasten öldürme' suçundan haksız tahrik indirimiyle 17 yıl, 'ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.  Heyet ayrıca tutuksuz sanıklar Soner K. ve Behrouz M. 'suçluyu kayırma' suçundan iyi hal indirimiyle 5'er ay hapis, aynı suçtan Nihat G.´yi ise 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer tutuksuz sanık Zahid Enes G. ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 600 lira adli para cezası aldı. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Zahid Enes G., Soner K. ve Behrouz M. hakkında verilen hapis cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Ali Naki ERDOĞAN
2022-09-27 13:34:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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