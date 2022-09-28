Eskişehir´de 4 kilo esrar ile 7 kiloluk Hint kenevirine 2 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, jandarma ekiplerince baskın yapılan 2 evde 4 kilo 850 gram esrar maddesi ile 7 kilo ağırlığında Hint keneviri ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesindeki evde esrar maddesi olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü´nün de desteğiyle bir süre izlenen 2 şüphelinin evine baskın yapıldı. Aramalarda 4 kilo 850 gram esrar, 7 kilo ağırlığında Hint keneviri, 18 şişe kaçak alkol, ruhsatsız tabanca ve 21 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı´na götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir
2022-09-28 14:08:46
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