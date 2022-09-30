Tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdü (2)

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TUTUKLANDI

Eskişehir'de, tartıştığı kardeşi Ozan Kerman'ı bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Özgür Kerman, çıkarıldığı mahkemece `kasten öldürme´ suçlamasıyla tutuklandı. İki kardeşin yaklaşık 5 yıl önce kentte eğlence mekanlarının yoğun olduğu sokakta bar işlettiği ve iflas ettikleri, bu nedenle zaman zaman tartışma yaşadıkları belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR, (DHA)

2022-09-30 19:03:29



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