Avukat eski eş ile 1 kişiyi silahla yaralayan sanığa 12 yıla kadar hapis istemi

Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de 2,5 yıl önce boşandığı avukat Merve Gül Durmaz (34) ve tartışmaları sırasında yanlarından geçerken araya girmek isteyen Furkan S.´yi (27) tabancayla yaraladığı suçlamasıyla tutuklanan Mete Arslanoğlu'na (37) 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi'nde 7 Haziran'da Mete Arslanoğlu, alışveriş merkezinin açık otoparkında, 2,5 yıl önce boşandığı avukat Merve Gül Durmaz ile karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Tesadüfen yanlarından geçen Furkan S., Durmaz ile Arslanoğlu´nu yatıştırmaya çalıştı. Arslanoğlu, aracından aldığı tabanca ile önce araya girmeye çalışan Furkan S.´yi ardından Durmaz´ı bacağından vurdu. Avukat Durmaz Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde, Furkan S. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Gözaltına alınan Mete Arslanoğlu ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe `kasten yaralama´ suçundan tutuklandı. Merve Gül Durmaz´ın 2 kurşun isabet eden sol bacağında 2, seken kurşunun isabet ettiği sağ bacağında ise 1 kırık tespit edildi. Ameliyat edilen Durmaz´ın bacağına platin takıldı. Durmaz ve Furkan S., tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, eski eşi avukat Merve Gül Durmaz ve Furkan S.´yi silahla yaralayan Mete Arslanoğlu hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianameyle Eskişehir 9´uncu Asliye Ceza Mahkemesi´nde dava açılırken, Mete Arslanoğlu için 'kasten yaralama', 'hakaret', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' ile 'ruhsatsız tabanca taşıma' suçlarından 3 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca savcılık, iddianamede Arslanoğlu için kasten yaralamanın boşanılan eşe yönelik olması ve vücutta kemik kırılmasına neden olması dolayısıyla verilecek cezanın 2 kez yarı oranında, 1 kez de 1 kat artırılmasını talep etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2022-10-04 17:15:29
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