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11 kez bıçaklanarak öldürülüp toprağa gömülmüştü; sanıklara müebbet talebi

DHA

11 kez bıçaklanarak öldürülüp toprağa gömülmüştü; sanıklara müebbet talebi


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de, kayıp olarak aranan Mehmet Yerebakan´ı (60) aralarında çıkan tartışmada 11 kez bıçaklayıp, öldürdükten sonra ormanda toprağa gömdüğü iddiasıyla tutuklanan Görkem Doğan (23) ile Benan Birtane (55) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Haklarında Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi´ne dava açılan sanıklar için savcılık ömür boyu hapis cezası talep etti.
Eskişehir´de barakada yaşayan Görkem Doğan ile Benan Birtane, yılbaşı gecesi tartıştığı Göktuğ Tamer Kutlusak'ı Ertuğrulgazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi yakınındaki ormanda bıçaklayıp öldürdü. Olay yerinden kaçan Doğan ve Birtane, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 8 Ocak´ta yakalanarak, gözaltına alındı. Doğan, polis sorgusunda Benan Birtane ile birlikte geçen yıl ağustos ayından bu yana kayıp olarak aranan Mehmet Yerebakan'ı da öldürüp Basın Şehitleri Caddesi yakınındaki ormana gömdüğünü itiraf etti. Polis ekiplerince yapılan kazı çalışmasında Mehmet Yerebakan'ın cansız bedenine ulaşılırken, Görkem Doğan ile Benan Birtane, çifte cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Görkem Doğan ile Benan Birtane, yılbaşı gecesi tartıştıkları Göktuğ Tamer Kutlusak'ı bıçakla öldürdükleri gerekçesiyle yargılandıkları mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
YEREBAKAN CİNAYETİNE DE MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktuğ Tamer Kutlusak cinayetine ilişkin polis sorgusunda Mehmet Yerebakan´ı da öldürdüklerini itiraf eden tutuklu sanıklar Görkem Doğan ile Benan Birtane hakkındaki soruşturmasını da tamamladı. Savcılıkça hazırlanan iddianameyle Görkem Doğan ile Benan Birtane için ömür boyu hapis istemiyle Eskişehir 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´ne dava açıldı. İddianamede Görkem Doğan ve Benan Birtane´nin kayıp olarak aranan Mehmet Yerebakan´ı geçen yıl 22 Ağustos günü 4´ü ölümcül 11 kez bıçaklayıp öldürdükten sonra Basın Şehitleri Caddesi´ndeki ormanda toprağa gömdüklerinin tespit edildiği belirtildi.
İLK DURUŞMADA KENDİLERİNİ SAVUNDULAR
Eskişehir 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşmaya Bolvadin Cezaevi'nde tutuklu Benan Birtane ile Bolu T Tipi Cezaevi'nde bulunan Görkem Doğan, SEGBİS yöntemiyle bağlandı. Mahkemede iddianamenin okunmasının ardından tutuklu sanıkların savunması alındı.
Sanıklardan Görkem Doğan, Mehmet Yerebakan´ı kendisinin bıçakla öldürdüğünü ve Benan Birtane ile toprağa gömdüklerini anlatarak, "Ben Benan ile birlikte aynı barakada kalıyorum. Ben yokken Mehmet Yerebakan barakaya gelmiş, benim hakkımda da küfürlü konuşmuş. Benan ve ben barakada alkol alırken Mehmet Yerebakan geldi, bende ondan gitmesini istedim. Bana küfredip ittirince sinirlendim. Elime aldığım bıçak ile Mehmet Yerebakan´ı bıçaklayıp öldürdüm. Benan hiçbir şey yapmadı. Mehmet´i öldürdükten sonra Benan gömmek için yardım etti" dedi. Diğer tutuklu sanık Benan Birtane ise savunmasında, suçlamayı kabul etmeyerek, "Görkem ile 15 ay aynı barakada kaldık. Ben Mehmet Yerebakan´ı tanımıyorum. Olay yerinde de yoktum. Benim olayla ilgim yoktur" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanıklar Görkem Doğan ve Benan Birtane´nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2022-10-05 14:35:51

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