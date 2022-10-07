Türkiye'de 9 ayda 1683 kişi, trafik kazalarında öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'de 9 ayda 1683 kişi, trafik kazalarında öldü

DHA

Türkiye'de 9 ayda 1683 kişi, trafik kazalarında öldü


Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, eylül ayında meydana gelen 43 bin 734 trafik kazasında 18 bin 570 kişi yaralandı, 214 kişi de hayatını kaybetti. Yılın ilk 9 ayında ise kazalarda ölenlerin sayısı, 1683´e yükseldi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, eylül ayında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin verileri ve mobese kameralarına yansıyan kaza görüntülerini paylaştı. Türkiye genelinde 178´i ölümlü, 18 bin 570´i yaralanmalı, 24 bin 986´sı hasarlı olmak üzere toplam 43 bin 734 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 18 bin 570 kişi yaralandı, 214 kişi de hayatını kaybetti. Yılın ilk 9 ayında, trafik kazalarında ölenlerin sayısı ise 1683´e çıktı. Eylül ayında en çok kaza trafik kazası, İstanbul'da oldu. İstanbul'da ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı toplam 5 bin 376 kaza meydana gelirken, bu kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. En az kazanın meydana geldiği şehirler ise Ardahan, Tunceli ve Bayburt oldu. Eylül 21 bin 38 sürücü alkollü olarak araç kullanırken yakalandı, denetimlerde 1 milyon 758 bin 137 trafik cezası uygulandı, 125 bin 856 araç ise trafikten menedildi.
KAZALAR KAMERADA
Trafik Başkanlığı Adana, Bayburt, Eskişehir, Hatay, Kütahya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat ile Tunceli'de meydana gelen ve mobese kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini de paylaştı. Hatay´da motosikletle seyir halindeki 2 kişinin üzerine yol kenarındaki ağacın dalı düştü. Kazada motosikletteki 2 kişi, hafif yaralandı. Nevşehir´de de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çıkarken bu sırada yolun karşısına geçmek isteyen 2 yayaya çarptı. Sakarya´da ise yine sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çıkıp şemsiyesiyle yürüyen yayaya çarptı. Yaya, otomobilin çarpmasıyla 20 metre ileri fırlayarak yaralandı. Bu anlar da mobese kamerasına yansıdı.
EN SIK GÖRÜLEN SÜRÜCÜ HATALARI
Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise Trafik Başkanlığı'nca şöyle sıralandı:
"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2022-10-07 11:37:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Eskişehir'de "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve ...
Eskişehir Valisi Ayyıldız'dan Mevlit Kandili mesajı
YEREL HABERLER Eskişehir Valisi Ayyıldız'dan Mevlit Kandili mesajı
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı ...
Eskişehir'de asayiş uygulamasında aranan 15 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de asayiş uygulamasında aranan 15 şüpheli ...
Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerinde çiftçilere buğday tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerinde çiftçilere buğday ...
Eskişehir'de eski eşi ile yardıma gelen bir kişiyi silahla yaralayan sanık hakim karşısında
YEREL HABERLER Eskişehir'de eski eşi ile yardıma gelen bir kişiyi ...
Eskişehirli müzisyenlerden Onur Şener cinayeti protestosu
YEREL HABERLER Eskişehirli müzisyenlerden Onur Şener cinayeti ...
11 kez bıçaklanarak öldürülüp toprağa gömülmüştü; sanıklara müebbet talebi
YEREL HABERLER 11 kez bıçaklanarak öldürülüp toprağa gömülmüştü; ...
AK Parti Eskişehir İl Başkan Zihni Çalışkan, genç esnafla buluştu
YEREL HABERLER AK Parti Eskişehir İl Başkan Zihni Çalışkan, genç ...
Safiye Soyman ile Faik Öztürk'e 'dolandırıcılık' suçlamasından beraat talebi (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Safiye Soyman ile Faik Öztürk'e 'dolandırıcılık' ...
AK Parti Milletvekili Günay, Bulgaristan seçimlerine AKPM adına gözlemci olarak katıldı
YEREL HABERLER AK Parti Milletvekili Günay, Bulgaristan seçimlerine ...
Sivrihisar'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Sivrihisar'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği ...
Safiye Soyman ile Faik Öztürk'e 'dolandırıcılık' suçlamasından beraat talebi
YEREL HABERLER Safiye Soyman ile Faik Öztürk'e 'dolandırıcılık' ...
Eskişehir'de cinsel istismar suçundan yargılanan sanığa 23 yıl 3 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Eskişehir'de cinsel istismar suçundan yargılanan ...
Eskişehirspor'da teknik direktörlük görevine Emre Özbayer getirildi
YEREL HABERLER Eskişehirspor'da teknik direktörlük görevine Emre ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.