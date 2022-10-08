Çantasıyla çevredekilere saldırdı, gözaltına alındı

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, tramvay durağında elindeki çantasıyla çevredekilere saldıran ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Deniz Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Odunpazarı ilçesi İkieylül Caddesi´ndeki çarşı tramvay durağında Deniz Ö., elinde taşıdığı çantasıyla etraftakilere vurmaya başladı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, araya girmeye çalışanlara rağmen saldırısını sürdüren kadın, caddedekilerin tepkisini çekti. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Deniz Ö., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Deniz Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2022-10-08 17:41:02
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