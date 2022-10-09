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Cüneyt Arkın'ın adı, Eskişehir'deki halk merkezine verildi

DHA

Cüneyt Arkın'ın adı, Eskişehir'deki halk merkezine verildi


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)-ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde yapımı tamamlanan halk merkezine, Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'ın adı verildi. Merkezin açılışında gözyaşlarını tutamayan Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır, "Cüneyt'i ölümsüz yaptınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun" dedi.
Odunpazarı Belediyesi'nce Çankaya Mahallesi'nde açılan halk merkezine, Eskişehirli usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın adı verildi. Kadın ve çocukların kişisel gelişimleri için kursların yer alacağı merkezin açılışında Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Çankaya Mahalle muhtarı Cemil Öztürk, sinema sanatçısı Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır, oğlu Kaan Polat Cüreklibatır, torunları Sarp ve Zeynep Cüreklibatır yer aldı. Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın yerinin hiçbir zaman dolmayacağını ifade ederek, "Yeşilçam'ın usta isminin, ağabeyimizin adını yaşatılması çok anlamlı. Cüneyt Arkın ölmedi sadece sesini duyamıyoruz. İçimizde yaşıyor. Eskişehir'in yetiştirdiği çok büyük aktörlerden biri. Türk sinemasını o sevdirdi. Onun yeri hiçbir zaman dolmaz" dedi.
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise Cüneyt Arkın'ın dünya çapında bir sanatçı olduğunu belirterek, "Burası gerçekten Cüneyt Arkın'ın 'Benim kahramanım halkımdır' dediği yer. Şu ana kadar halk merkezimize kurs için 400 kişi başvurmuş. 17 halk merkezimizin toplam kursiyer sayısı 6 bin 900" diye konuştu. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de liseden sıra arkadaşı olan Cüneyt Arkın'ın öğrencilik yıllarına ait anılarını anlattı.
'CÜNEYT'İ ÖLÜMSÜZ YAPTINIZ'
Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır, oğlu Kaan Polat Cüreklibatır, torunları Sarp ve Zeynep Cüreklibatır'a; kursiyerlerce yapılan kara kalem portresi hediye edildi. Gözyaşlarını tutamayan Betül Cüreklibatır, "Cüneyt'i ölümsüz yaptınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun" dedi.
Eskişehir'de olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Kaan Polat Cüreklibatır, şunları söyledi: "Halk merkezinin girişinde yazan 'halkın kahramanı´ sözü; babamın neyi başardığının özetidir. Hemşehrilerinin ve tüm Türkiye'nin gözünde, bu mertebeye yükselebilmek ve bunu başarmak her sanatçıya nasip olmaz. Babama nasip oldu, ne mutlu ona. Az önce sesini duydum, çok duygulandım. Sayın Büyükerşen onu çok güzel anlattı. Babamdan bir parça bir şey duyabilmek için, sabaha kadar dinleyebilirim. Odunpazarı Belediye Başkanı'mız Kazım Kurt'a, bu güzel halk merkezimizi kazandırdığı için şükranlarımı sunuyorum. Babamın oynadığı filmler sadece bir film değildi. Babama bir gün, 'Filmlerde Türk halkının kahramanı oldunuz, bunu nasıl başardınız' diye sorulmuştu. Babam da 'Ben filmlerde kahramandım, asıl kahraman Türk halkı' dedi. Onu uğurladığımız anda, halk onu ayakta uğurladı. Şimdi de ölümsüz bir şekilde yaşatıyor. Herkese çok teşekkür ederim."
Konuşmaların ardından Cüneyt Arkın Halk Merkezi'nin açılışı yapıldı. Cüneyt Arkın'ın yakınları ile yetkililer, merkezi gezerek kurslar hakkında bilgi aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2022-10-09 17:52:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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