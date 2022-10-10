Eskişehir´de sahte alkol ve içki ele geçirildi

ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince, 2 ev, 2 araç ve 2 iş yerindeki aramalarda 281 litre sahte alkol ve içki, 98 alkol kiti ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sahte alkol satıldığı bilgisiyle harekete geçti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla bir süre takibe alınan 2 ev, 2 iş yerine baskın yapıldı. Şüphelilerin araçlarında da yapılan aramalarda 281 litre sahte alkol ve içki, 98 alkol kiti, 2 ruhsatsız tabanca ve 43 fişek ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2022-10-10 17:02:15
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