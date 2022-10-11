Husumetlisini öldüren sanık: 4-5 el ateş ettim



Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde tartıştığı İsa Demirci'yi (32) tabanca ile öldüren tutuklu sanık Mustafa Sevgi (46), aralarında 8 yıllık husumet olduğunu belirterek, "İsa Demirci'nin yanına uğrayıp, konuşmak istemiştim. Beni görünce siyah renkli bir tabancayı aldığını gördüm. Ben de hiç konuşmadan üzerimde taşıdığım silah ile İsa Demirci'nin ellerine doğru tahminimce 4-5 el silahla ateş ettim" dedi.

Zafer Mahallesi'nde Mustafa Sevgi, nisan ayında husumetli olduğu İsa Demirci ile konuşmak için Bahtiyar Sokak'taki evinin önüne gitti. İkili arasında çıkan kavgada Mustafa Sevgi, tabancayla İsa Demirci'ye ateş etti. Mustafa Sevgi kaçarken, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan seyyar halı satıcısı İsa Demirci hayatını kaybetti. Daha sonra polise teslim olan Sevgi, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanan soruşturma sonrası Mustafa Sevgi hakkında ömür boyu hapis istemiyle Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Mustafa Sevgi'nin yanı sıra hayatını kaybeden İsa Demirci'nin yakınları ile avukatlar katıldı.

Duruşmada savunması alınan Mustafa Sevgi, İsa Demirci ile 8 yıl önce yol vermeme meselesi nedeniyle tartıştıklarını ve bu nedenle uzun süredir aralarında husumet olduğunu söyledi.

'İSA DEMİRCİ'NİN ÖLMESİNİ İSTEMEMİŞTİM'

İsa Demirci'nin bu sürede kendisini ve ailesini tehdit ettiğini söyleyen Sevgi, "İsa'yı aynı mahallede oturmamız sebebiyle tanırım. 8 sene önce İsa Demirci ile aramızda aracına yol vermeme sebebiyle husumet yaşandı. Olay gününe kadar İsa Demirci, beni ve ailemi rahatsız etmeye devam etti. Hayvancılıkla uğraştığım için üzerimde silah taşımaktayım, amacım; hırsızlardan ve yırtıcı hayvanlardan korunmaktır. Olay günü yine hayvancılık yaptığım yere giderken İsa Demirci'nin yanına uğrayıp, konuşmak istemiştim. Aracında otururken; beni görünce siyah renkli bir tabancayı aldığını gördüm. Ben de hiç konuşmadan üzerimde taşıdığım silah ile İsa Demirci'nin ellerine doğru tahminimce 4-5 el silahla ateş ettim. Olay yerinden kaçtım, daha sonra teslim oldum. Olay sebebiyle pişmanım, İsa Demirci'nin ölmesini istememiştim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Sevgi'nin ilk savunmasının ardından tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2022-10-11 13:52:14



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