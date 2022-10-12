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Boşandığı avukat eşini yaralamıştı; dosya ağır cezaya gönderildi

DHA

Boşandığı avukat eşini yaralamıştı; dosya ağır cezaya gönderildi


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)-ESKİŞEHİR'de boşandığı avukat Merve Gül Durmaz (34) ile kavga sırasında araya giren Furkan S.'yi (27) tabanca ile yaralayan Mete Arslanoğlu'nun tutuklu yargılandığı davada, mahkeme savcısı ile hakimi değişti. Yeni atama sonrası görülen davanın 2'nci duruşmasında, dosya 'kadına yönelik öldürmeye teşebbüs' suçlaması ile ağır ceza mahkemesine sevk edildi.
Tartıştığı avukat eşi Merve Gül Durmaz ile bölgeden geçen ve araya girmek isteyen Furkan S.'yi tabancayla bacağından vurarak yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Mete Arslanoğlu'nun ilk duruşması, 5 Ekim'de görüldü. İlk duruşmada Eskişehir 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, davaya katılan 60 avukatın 'Taleplerimizi dinlemeden usulsüz yargılama yapıyorsun' şeklindeki tepkilerinin ardından can güvenliğinin olmadığını belirterek, salondan ayrılıp duruşmayı 1 hafta erteledi. Karar sonrası Eskişehir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı, 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde davaya bakan mahkeme savcısı ile hakimi dosyadan alarak, yeni atama yaptı. Yeni atama kararının ardından 2'nci duruşma, bugün görüldü. 'Kasten yaralama' suçundan hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Arslanoğlu, SEGBİS aracılığı ile duruşmaya katıldı. Silahlı saldırıya uğrayan Merve Gül Durmaz ile Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Elagöz'ün yanı sıra 30 avukat da duruşmaya katılarak, meslektaşlarına destek verdi.
SAVCI, GÖREVSİZLİK KARARI TALEP ETTİ
Yeni hakim, duruşmaya gelen avukatların davaya katılma taleplerini dinledi. Daha sonra mahkeme savcısı, görevsizlik kararı vererek dava dosyasının 'öldürmeye teşebbüs' suçlaması ile ağır ceza mahkemesine sevkini istedi. Savcı, talebinde, "Sanığın Merve Gül Durmaz açısından suç vasfının değişme ihtimali, atılı bu suçun kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturabileceği, sanığın üzerine atılı suçun ağır ceza mahkemesine görev alanına giren suçlar olduğu anlaşılmakla, sanık hakkında yargılama dosyasına yönelik görevsizlik kararı verilerek, dosyasının yargılama yapmakla görevli Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na gönderilmesine karar verilmesine kamu adına mütalaa ve talep olunur" ifadelerini kullandı.
'ERKEK ARKADAŞI ZANNETTİM'
Mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu Mete Arslanoğlu ise eski eşi ile tartıştıkları sırada araya giren Furkan S.'yi, Merve Gül Durmaz'ın erkek arkadaşı olduğunu düşünerek sinirlendiğini belirterek, "Eski eşimin arabası, park ettiğim yerin yakınındaydı. Ben de yanına giderek, önceki akşam kızı evde yalnız bıraktığını gördüğüm için konuşmak istedim ve bunu sordum. Bana bağırmaya başladı. 'Sen erkek misin, adam mısın? Ben istediğim yere giderim' dedi. İsminin sonradan Furkan olduğunu öğrendiğim kişi geldi. Bana 'Sen kimsin´ dedi. Onun Merve Gül'ün erkek arkadaşı olduğunu düşündüm. Arabamdan silahımı aldım. 3 el ateş ettim. Aramızda 15 metre mesafe vardı. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.
DOSYA, AĞIR CEZA MAHKEMESİNE SEVK EDİLDİ
Duruşma salonunda gözyaşlarına hakim olamayan avukat Merve Gül Durmaz ise "Şu anda onu burada görmek bile bana korku veriyor, artık dayanamıyorum. Kızım sabaha kadar babasının cezaevinden çıkmaması için dua etti. Dışarı çıkmasından bana zarar vermesinden endişe ediyorum" diye konuştu.
Yeni hakim, davanın 'kasten yaralama' iddiasıyla açıldığını ancak suç vasfının değişebileceğini belirterek dosyasının 'öldürmeye teşebbüs' suçlaması ile ağır ceza mahkemesine sevk edilmesine karar verdi. Hakim kararında, "Sanığın Merve Gül Durmaz'a, 'Seni geberteceğim' şeklinde söz sarf etmesi, taraflar arasında önceye dayanan husumet, sanığın kullandığı alet ve hedef aldığı bölge, mağdurun yaralanma durumu ve atış sayısı birlikte değerlendirildiğinde, sanığın Merve Gül Durmaz'a yönelik eylemi, insan öldürmeye teşebbüs olarak kabul edilmekle, mahkememizin görevsizliğine, yargılanmasının yapılmak üzere dosyanın görevli ve yetkili Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildi" ifadelerini kullandı. Mahkeme ayrıca sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.
Duruşmanın ardından adliye önünde konuşan Eskişehir Barosu Başkanı Avukat Mustafa Elagöz, can güvenliğini gerekçe göstererek duruşma salonundan ayrılan savcı ve hakimin dosyadan alınıp, yeni atama yapıldığını söyledi.
'KAPALI DURUŞMA KARARI KALDIRILDI'
İkinci duruşmada usul ve yasalara uygun bir yargılama yapıldığını ifade eden Elagöz, "Meslektaşımızın silahlı saldırıyla yaralanmasına ilişkin geçen hafta 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, birtakım olumsuzluklar yaşandı. Yaşanan süreç içerisinde gerek Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'mız gerek Adalet Komisyonu Başkanlığı'mız duruşma sonrası yaşanan durumla ilgili olarak girişimlerimiz neticesinde bugün tekrar meslektaşımızın duruşması yapıldı. Mahkemede heyet değişikliği oldu, hakimimiz ve savcımız değişti. Kapalı duruşma kararı kaldırıldı. Tek vekille temsil kararı da kaldırıldı. Daha sonra açık duruşma yapılmasına karar verilerek, en önemlisi usul kuralları tamamen işletildi. Bizim, tek isteğimiz buydu. Öncelikle Adalet Komisyonu Başkanı'mıza ve Cumhuriyet Başsavcı'mıza girişimlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Mahkemeye heyetimize de teşekkür ediyorum. Görevsizlik kararıyla dava dosyası, ağır ceza mahkemesine gönderildi" dedi.
AVUKAT GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Gözyaşlarına hakim olamayan Merve Gül Durmaz da "2,5 yıl önce boşandım, boşandığımdan beri nefes aldırmadı. Defalarca uzaklaştırma kararlar aldırmıştım. Çocuğumu 2,5 yıldır babasından korumaya çalıştım. Çocuğum bu sabah babası çıkmasın diye dua etti. Bu korku ile aylardır yaşıyordum. Benim yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Umarım adalet yerini bulacaktır" diye konuştu. Görevsizlik kararının ardından olay ile ilgili yeniden iddianame hazırlanacak. Ağır ceza mahkemesinde görülecek davada sanık Mete Arslanoğlu, bu kez 'kadına yönelik öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılanacak. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2022-10-12 13:01:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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