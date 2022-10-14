Eskişehir´de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında `askeri mahrem yapılanma´da yer aldığı tespit edilen 4 kişi, gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik operasyon düzenledi. Ankesörlü veya kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları belirlenen emekli kıdemli albay, astsubay, askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci ile muvazzaf uzman çavuş, polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 FETÖ şüphelisi, ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2022-10-14 09:49:08



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