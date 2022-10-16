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Beyin kanaması geçirip, hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi

DHA

Beyin kanaması geçirip, hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi


ESKİŞEHİR,(DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde beyin kanaması geçirip, hayatını kaybeden polis memuru Hakan Duyar (46), memleketi Eskişehir'de son oyluculğuna uğurlandı.
Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 13 yıllık trafik polisi Hakan Duyar, önceki gün evinde fenalaştı. Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Duyar'ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. İlk müdahalenin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Duyar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası Duyar'ın cenazesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen tören sonrası memleketi Eskişehir'e getirildi. Mihalgazi ilçesi Bozaniç Mahallesi'ndeki törene Mihalgazi Kaymakamı Ali Emre Deniz, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile Duyar'ın yakınları katıldı. Namazın ardından Duyar'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir / Mihalgazi ESKİŞEHİR,(DHA)-
2022-10-16 15:17:28

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