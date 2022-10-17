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3 ilde kadınları fuhşa zorlayan 9 şüpheliye gözaltı

DHA

3 ilde kadınları fuhşa zorlayan 9 şüpheliye gözaltı


ESKİŞEHİR,(DHA)-ESKİŞEHİR merkezli 3 ilde eskort siteleri üzerinden kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca eskort siteleri üzerinden kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı belirlenen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince takibe alınan 9 şüpheliden 2'si İstanbul'da, 7'si ise Adana'da gözaltına alındı. Eskişehir'e getirilen şüphelilerin banka hesaplarında fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 9 milyon 20 bin 753 liraya el konuldu. Operasyon kapsamında ayrıca 50 kadının ifadesine başvuruldu. Bu kadınlardan yabancı uyruklu olduğu tespit edilen 25'i, sınır dışı edildi. Fuhuş yaptığı tespit edilen diğer kişilere ise toplamda 61 bin 700 lira idari para cezası uygulandı. 9 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2022-10-17 14:04:14

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